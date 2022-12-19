Экология 19 декабря 2022, 08:30 Потепление и небольшой снег пообещали москвичам и жителям Подмосковья 19 декабря Синоптик Леус сообщил о морозах до -6 градусов и облачной погоде с прояснениями в Москве Викимедиа

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Небольшой снег возможен в Москве и Подмосковье 19 декабря. Днем будет до -6 градусов, может выглянуть солнце. Об этом сообщил специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус в своем Telegram.

По его словам, прошедшей ночью температура воздуха опускалась до -11 градусов, но вечером в понедельник потеплеет почти на 10 градусов.

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«Сегодня на погоду столичного региона окажет влияние гребень антициклона и проходящий по его периферии малоактивный теплый атмосферный фронт», — написал он.

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Погода 19 декабря ожидается облачная, с прояснениями. Возможен небольшой снег. Днем столбики термометров покажут -1…-3 градуса, в Московской области ожидается -1…-6 градусов.

Леус рассказал, что будет дуть западный ветер, его порывы составят 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 754 миллиметра ртутного столба, но эти показатели все равно выше нормы. Синоптик добавил, что 20 декабря усиления морозов и сильных осадков не ожидается.

Сильный снегопад прошел в Москве и Московской области 18 декабря. В разных районах региона образовались сугробы высотой до 43 сантиметров.