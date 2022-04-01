Потепление и дожди придут в Воронежскую область на выходных

Будущие выходные в Воронежской области выдадутся теплыми благодаря западному циклону. Об этом сообщил INFOX.ru со ссылкой на местный Гидрометцентр.

В ночь на 2 апреля в регионе пройдет небольшой дождь. Температура будет в пределеах 8-13 градусов тепла в районах. В самом городе она составит 8-10 градусов тепла.

Днем температура поднимется до показателя в 19-24 градуса в регионе, а городе 20-24. Ветер будет достигать 17 метров в секунду.

В воскресенье произойдет небольшое похолодание. По региону температура составит 7-12 градусов, однако в южных районах может достигать +22 градусов. Кроме того, стоит ждать слабый дождь.