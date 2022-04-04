Потепление и дожди начнутся в Свердловской области

Потепление начнется в Свердловской области с понедельника, 4 апреля. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на уральский гидрометцентр.

«4 апреля будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, на дорогах гололедица, днем ожидается до +8, +13 градусов», — сообщили в ведомстве.

В период со вторника по четверг температура составит +4 градуса днем, до +6 градусов ночью. Кроме того, может состояться мокрый снег и дождь.

В пятницу и субботу столбик термометра повысится до +10 градусов днем. В воскресенье — до +15 градусов.