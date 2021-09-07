Потепление до +20 градусов придет в европейскую часть России

Теплую погоду с температурой до +20 градусов в центр европейской части России принесут западные ветра. Потепление прогнозируется до конца рабочей недели. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА «Новости».

Синоптик сообщил, что до +15…+17 градусов потеплеет уже в среду. А в четверг и пятницу столбик термометра подскочит до +20 градусов.

«Прогнозируется мощный перенос воздушных масс с запада: сначала с северо-запада, потом с запада, а потом и с юго-запада. Будет потепление», — пообещал Вильфанд.

Глубокий циклон придет на побережье Северного ледовитого океана, а на юге европейской части России установится мощный антициклон.

Ночные заморозки с температурой ниже нуля ожидаются в ряде регионов Поволжья. О непогоде ранее предупредили жителей Пермского края. Прогнозируется мокрый снег.

Московский регион между тем ожидает бабье лето. Возможно, уже на грядущих выходных потеплеет до +22 градусов. Но такая погода продержится недолго — на следующей неделе столбики термометров начнут опускаться.