Потепление до +17 градусов придет в Тулу | 360°

Экология 16 сентября 2022, 18:37 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Потепление до +17 градусов придет в Тулу

Читать 360tv в

Синоптики спрогнозировали переменную облачность и температуру до +17 градусов в Туле 17 сентября. Об этом сообщила Тульская служба новостей со ссылкой на Gismeteo.

Ветер в регионе ожидается юго-западный со скоростью от трех до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит от 737 до 741 миллиметра ртутного столба. Также синоптики предупредили о небольших геомагнитных возмущениях, которые не превысят четырех баллов.

Реклама

Реклама

0 0 0 0 0 0