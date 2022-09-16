Потепление до +17 градусов придет в Тулу | 360°

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Потепление до +17 градусов придет в Тулу

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Синоптики спрогнозировали переменную облачность и температуру до +17 градусов в Туле 17 сентября. Об этом сообщила Тульская служба новостей со ссылкой на Gismeteo.

Ветер в регионе ожидается юго-западный со скоростью от трех до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит от 737 до 741 миллиметра ртутного столба. Также синоптики предупредили о небольших геомагнитных возмущениях, которые не превысят четырех баллов.

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