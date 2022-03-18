Потепление до -1 градуса придет в Новосибирск на следующей неделе

Потепление до -1 градуса ожидается в Новосибирске в понедельник 21 марта. Об этом сообщило издание Infox.ru.

Ночью температура ожидается примерно -9… -11 градусов. Днем она будет колебаться в районе -1… -3 градуса. При этом серьезных осадков не будет, но чью возможен небольшой снег. Ветер ожидается юго-западный от семи до 12 метров в секунду.

В выходные днем будет чуть холоднее — примерно -3… -5 градусов. Ночью температура может достигать -16 градусов.