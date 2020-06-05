Потанин: «Норникель» полностью оплатит ликвидацию последствий в Норильске

«Норникель» полностью оплатит ликвидацию последствий ЧС в Норильске. Такое заявление сделал совладелец компании Владимир Потанин во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

Потанин пообещал вернуть экосистему Норильска в нормальное состояние. Бизнесмен подсчитал, что восстановительные работы обойдутся, как минимум, в десять миллиардов рублей. Кроме того, он подчеркнул, что «Норникель» будет использовать самые лучшие и дорогостоящие технологии.

На ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании 29 мая произошла разгерметизация бака, из-за чего около 21 тысячи тонн дизтоплива вытекло. Часть попала в реки Далдыкан и Амбарная. Площадь загрязнения — 180 тысяч квадратных метров. Как написало РИА «Новости», уровень загрязнения воды превышен в десятки тысяч раз.

О ЧП стало известно только спустя несколько дней. Путин распорядился ввести в Норильске режиме ЧС. Открыто несколько уголовных дел. Президент дал поручение Росприроднадзору проверить все хранилища нефтепродуктов в стране.

В «Норникеле» считают, что причиной аварии стало потепление в регионе. Из-за этого опоры под топливными цистернами сдвинулись, и произошел разлив.