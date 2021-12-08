С 2023 года в России могут запретить использование одноразовой пластиковой посуды. Как показал опрос, большинство жителей страны готовы к введению таких мер.

Опрос среди россиян ранее провели специалисты сервиса SuperJob. Они выяснили, что 44% жителей страны однозначно готовы отказаться от пластиковой посуды. Еще 38% респондентов заявили, что скорее готовы обойтись без нее. Не готовых к запрету оказалось лишь 4% человек.

Всего в исследовании участвовали 1,6 тысячи россиян из разных регионов. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, запрет на одноразовую посуду хотят ввести в начале 2023 года.

«Мы по-прежнему говорим о том, что запрет будет в отношении, например, одноразовой посуды или неперерабатываемого пластика цветного, то есть здесь ничего не поменялось», — привел ее пояснение ТАСС.

Компания «Российский экологический оператор» (РЭО) уже составила перечень из 28 одноразовых пластиковых изделий и упаковки. Запретить рекомендуют одноразовые тарелки, стаканы, столовые приборы, трубочки, ватные палочки и несколько видов пакетов.