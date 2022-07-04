«Последний богатырь» призвал россиян сортировать отходы

Исполнитель главной роли в трилогии «Последний богатырь» Виктор Хориняк призвал россиян к раздельному сбору отходов в новом ролике от Российского экологического оператора — куратора мусорной реформы. По словам гендиректора ППК РЭО Дениса Буцаева, это является частью масштабной просветительской деятельности госкомпании.

«РЭО продолжает курс на расширение просветительского направления деятельности. Очень важная составляющая реформы обращения с отходами — просвещение. Кроме того, в рамках формирования экономики замкнутого цикла мы должны рассказывать о важности вовлечения во вторичный оборот отходов. Благодаря активному участию населения в реформе чистоты нам удастся опережающими темпами достичь показателей 100% сортировки отходов и снижения их захоронения на полигонах в два раза. Чем быстрее люди научатся сортировать отходы, тем больше вторсырья мы сможем получить на выходе после всех этапов обработки. Что касается мощностей, необходимых для сортировки и утилизации отходов, то по этому проделывается большая работа инвестиционным блоком РЭО», — сказал Денис Буцаев.

В новом ролике от РЭО снялся российский актер Виктор Хориняк, известный по ролям в фильмах «Последний богатырь», «Непослушник», сериалах «Родком», «Кухня» и «Отель Элеон». Артист на своем примере показал, что сортировать отходы легко. Ролик с Хориняком был опубликован 4 июля в социальных сетях РЭО. Посмотреть видео можно по ссылке.

«Мы уже подготовили 18 роликов, рассказывающих о переработке отходов, важности раздельного сбора. Социальная реклама, в том числе видео с медийными личностями России, — отличный инструмент для популяризации экологического образа жизни среди населения. Мы видим позитивный отклик на наши ролики, и очень надеемся, что наши граждане активно перенимают экопривычки, экологический образ жизни и соответствующую модель поведения благодаря просветительской деятельности РЭО», — сказал PR-директор Российского экологического оператора Дмитрий Бойко.

В прошлом году РЭО подготовил медиабанк с экопросветительскими материалами, в который вошли плакаты, фотобанк, уроки «Зеленой школы», ролики с социальной рекламой. С 2022 года ППК расширила просветительскую кампанию и начала продвигать эковолонтерское движение в России.