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    04 июля 2022, 12:00

    «Последний богатырь» призвал россиян сортировать отходы

    Редакция сайта 360

    Исполнитель главной роли в трилогии «Последний богатырь» Виктор Хориняк призвал россиян к раздельному сбору отходов в новом ролике от Российского экологического оператора — куратора мусорной реформы. По словам гендиректора ППК РЭО Дениса Буцаева, это является частью масштабной просветительской деятельности госкомпании.

    «Последний богатырь» призвал россиян сортировать отходы

    «РЭО продолжает курс на расширение просветительского направления деятельности. Очень важная составляющая реформы обращения с отходами — просвещение. Кроме того, в рамках формирования экономики замкнутого цикла мы должны рассказывать о важности вовлечения во вторичный оборот отходов. Благодаря активному участию населения в реформе чистоты нам удастся опережающими темпами достичь показателей 100% сортировки отходов и снижения их захоронения на полигонах в два раза. Чем быстрее люди научатся сортировать отходы, тем больше вторсырья мы сможем получить на выходе после всех этапов обработки. Что касается мощностей, необходимых для сортировки и утилизации отходов, то по этому проделывается большая работа инвестиционным блоком РЭО», — сказал Денис Буцаев.

    В новом ролике от РЭО снялся российский актер Виктор Хориняк, известный по ролям в фильмах «Последний богатырь», «Непослушник», сериалах «Родком», «Кухня» и «Отель Элеон». Артист на своем примере показал, что сортировать отходы легко. Ролик с Хориняком был опубликован 4 июля в социальных сетях РЭО. Посмотреть видео можно по ссылке.

    «Мы уже подготовили 18 роликов, рассказывающих о переработке отходов, важности раздельного сбора. Социальная реклама, в том числе видео с медийными личностями России, — отличный инструмент для популяризации экологического образа жизни среди населения. Мы видим позитивный отклик на наши ролики, и очень надеемся, что наши граждане активно перенимают экопривычки, экологический образ жизни и соответствующую модель поведения благодаря просветительской деятельности РЭО», — сказал PR-директор Российского экологического оператора Дмитрий Бойко.

    В прошлом году РЭО подготовил медиабанк с экопросветительскими материалами, в который вошли плакаты, фотобанк, уроки «Зеленой школы», ролики с социальной рекламой. С 2022 года ППК расширила просветительскую кампанию и начала продвигать эковолонтерское движение в России.