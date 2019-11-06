Последних белух из «китовой тюрьмы» отпустят на свободу

«По нашим данным, погрузили сначала пять белух, потом еще восемь. Понтон, из которых их грузили, еще стоит у судна. Ожидается, что позже подойдет еще один понтон с белухами, и погрузка продолжится. Пока временное затишье», — рассказал эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.

Памела Андерсон поблагодарила Путина за косаток Подробнее

В акватории установилась благоприятная для работ погода. Ветер минимальный, волны практически нет. По словам пресс-секретаря Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексея Смородова, понтон, который был подведен рано утром к НИС «Профессор Кагановский» с 13 белухами, уже освобожден. Все животные загружены на судно. Им проведен ветеринарный осмотр, обмер, у животных взяли анализы крови.

История с «китовой тюрьмой» стала резонансной. Этому немало поспособствовал Greenpeace, представители которого в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток. Делом занялась прокуратура, ситуацию комментировал президент России Владимир Путин.