  • Последних белух из «китовой тюрьмы» отпустят на свободу

    06 ноября 2019, 09:09

    Алексей Сахаров

    Утром 6 ноября последних 13 остававшихся в «китовой тюрьме» белух погрузили на судно и приготовили к отправке в открытое море, сообщило РИА «Новости». Их повезут на двух судах в акваторию Японского моря.

    «По нашим данным, погрузили сначала пять белух, потом еще восемь. Понтон, из которых их грузили, еще стоит у судна. Ожидается, что позже подойдет еще один понтон с белухами, и погрузка продолжится. Пока временное затишье», — рассказал эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.

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    В акватории установилась благоприятная для работ погода. Ветер минимальный, волны практически нет. По словам пресс-секретаря Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексея Смородова, понтон, который был подведен рано утром к НИС «Профессор Кагановский» с 13 белухами, уже освобожден. Все животные загружены на судно. Им проведен ветеринарный осмотр, обмер, у животных взяли анализы крови.

    История с «китовой тюрьмой» стала резонансной. Этому немало поспособствовал Greenpeace, представители которого в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток. Делом занялась прокуратура, ситуацию комментировал президент России Владимир Путин.