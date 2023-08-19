Экология 19 августа 2023, 00:59 Последние жаркие дни в Москве будут в грядущие выходные

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Последние по-настоящему летние дни ждут Москву в выходные — 19 и 20 августа. Такой информацией поделился метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщила Lenta.ru.

В среду, 23 августа, в Москве начнется серьезное похолодание. В регион придут осадки.

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Температура воды в выходные будет комфортной — +21…+22 градуса. Суббота и воскресенье — последние в этом году дни, когда можно купаться.