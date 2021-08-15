Последние жаркие дни. Московский регион охватят грозовые дожди

Грядущая неделя в Москве и Подмосковье начнется с жары, но во второй половине все испортят дожди с грозой и градом. Об этом ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА «Новости».

Лето заканчивается с августом, и от этого никуда не денешься. Однако на прощание последний месяц все-таки подарит жителям Центральной России солнечные дни.

В понедельник в Москве и области ожидается температура до +23…+28 градусов. А вот во вторник будет уже аномально жарко — до +28…+33 градусов, в южной части местами столбик термометра и вовсе может подскочить до +35 градусов. Тишковец отметил, что в прошлом веке так тепло 17 августа было только однажды — в 1954 году. А в «век глобального потепления» аномалию отмечали дважды — в 2007 году (+31,1 градуса) и в 2008-м (+32,5 градуса).

В темное время суток местами возможны небольшие дожди. Но даже ночью будет не прохладнее +15…+20 градусов.

«Среда станет заключительным знойным аккордом», — предупредил метеоролог.

Уже ближе к вечеру 18 августа и в ночь на четверг зарядят мощные дожди с грозами. Все это будет сопровождаться шквалистым ветром и мозаичным градом. Одним залпом может вылиться 5–10 миллиметров осадков, а местами — до 10–15 миллиметров.

«После такого шторма включится обратный счетчик тепла. Рубикон будет пройден», — сказал Тишковец.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее призвал улучшить в России систему прогнозирования погоды.