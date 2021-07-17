«Последнее яркое событие антициклона». Ждать ли повторения пекла московскому региону?

Научный руководитель Гидромецентра Роман Вильфанд рассказал «360» о прогнозе погоды на остаток лета. Жара скоро закончится, уточнил он.

По его словам, выходные еще будут жаркими, а потом похолодает.

«Это будет последнее яркое событие разрушающегося антициклона», — пояснил эксперт.

Он добавил, что уже в субботу в Москве и Московской области ожидаются кратковременные осадки, а потом эта тенденция начнет только усиливаться.

«С 19-го числа ситуация значительно меняется. Восстанавливается так называемый зональный процесс. Вместо блокирующего антициклона, который определял погоду в течение длительного времени, начнется перемещение воздушных масс с запада на восток, воздух будет достигать центра Европейской России. Дожди станут повсеместными и будут уже не кратковременными и местами сильными», — уточнил Вильфанд.

Он добавил, что возможны грозы с порывами ветра 15–20 метров в секунду, но в понедельник температура будет еще достаточно высокая. Во вторник погода будет примерно такой же, а со среды станет значительно холоднее.