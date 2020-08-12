После разлива нефтепродуктов в Амурской области возбудили дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после разлива нефтепродуктов в реку Селемджа в Приамурье. Специалисты уже ликвидируют разлив.

«Возбуждено уголовное дело по факту разлива. Идет следствие», — рассказали РИА «Новости» представители регионального СК.

Источник загрязнения реки Селемджи в районе поселка Экимчан до сих пор не обнаружили. Сейчас над этим работают специалисты Росприроднадзора, Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, Росрыболовства и министерства природных ресурсов региона. Разлив произошел в конец июня текущего года. На реке уже установили боновые ограждения, которые не дадут нефтепродуктам распространиться дальше.

Прокуратура региона установила, что в бюджете Селемджинского района не было заложено «достаточное финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации». Ведомство также проверяет качество воды в реке.

Селемджа — самый крупный бассейн притока реки Зеи. Ее длина составляет 647 километров, а площадь бассейна — более 68 тысяч километров.