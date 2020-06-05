Президент Владимир Путин заявил, что в прошлом веке в промышленности совершались просчеты, которые привели к загрязнению природы. Но, по словам главы государства, некоторые до сих пор потребительски подходят к экологии.

«У нас был период, когда [стояла] задача освоения территории, создания новых индустриальных центров — это было необходимо, понятно, но решались эти задачи любой ценой. В результате допущенные тогда, порой еще в прошлом веке просчеты, в наши дни буквально отравляют нашу жизнь и природу», — отметил Владимир Путин на совещании, посвященном экологическим проблемам.

Президент подчеркнул, что устойчивое развитие возможно только при соблюдении баланса интересов экономического роста, благосостояния общества и экологической безопасности. Пока же все еще видны проявления потребительского подхода к природе.

Многие живут по принципу «После нас хоть потоп». Это прискорбно. Такая логика опасна Владимир Путин.

В России 5 июня отмечают День эколога. Президент Владимир Путин провел видеосовещание с представителями зоозащитных организаций, волонтерами, а также обсудил ликвидацию разлива топлива под Норильском.