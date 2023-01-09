Эксклюзив 09 января 2023, 10:50 После 10 января москвичей ждет плавное потепление Метеоролог Позднякова: температура в Москве придет в норму к концу недели Сайт мэра и правительства Москвы

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Сильные морозы постепенно покинут столичный регион. Об этом в интервью «360» рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«На этой неделе погоду в столичном регионе будет определять антициклон», — отметила она.

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Благодаря ему москвичей ожидает незначительное потепление. Кроме того, сменится направление ветра. Сначала оно будет юго-восточным, а затем южным.

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Также Позднякова рассказала о температурных условиях. По ее словам, вторник — 10 января — станет последним морозным днем перед потеплением.

«В этот день еще сохранится пронзительный холод. Зато потом ветер будет усиливаться. Из-за сильных порывов — около 12-15 метров в секунду — потепление ощутится не сразу», — отметила метеоролог.

По ее словам, в ближайшие дни средняя дневная температура будет колебаться около отметки в -15 градусов.

«И ночные, и дневные показатели термометров будут ежедневно повышаться примерно на 2-3 градуса каждый день. В среду в Москве минимальная температура порядка -10… -12 градусов. По области около -15… -10 градусов», — сказала Позднякова.

Метеоролог отметила, что такие значения все еще ниже климатической нормы, однако к концу недели температура приблизится к средним значениям для текущего сезона в Москве.

«Поскольку атмосферное давление будет все время выше обычного, существенных осадков не ожидается», — дополнила Позднякова.

Она отметила, что ближе к Старому Новому году выпадет немного снега. Метеоролог добавила, что совсем незначительные осадки в виде ледяных игл будут сопровождать потепление в течение всей недели.