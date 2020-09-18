Посетителей парка «Лосиный остров» заставят платить за прогулку

Там пояснили, что брать деньги с посетителей парка теперь разрешается постановлением правительства и министерства природных ресурсов и экологии.

В тексте документа кабмина говорится, что за проход физических лиц на территорию особо охраняемых природных территорий установлен порядок оплаты, который определяет Федеральное госучреждение, управляющее это природной зоной. В данном случае речь идет об ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров».

«Данная мера направлена на снижение антропогенной нагрузки, организацию регулирования посещения особо охраняемой природной территории. Полученные средства будут направлены на развитие национального парка», — говорится в сообщении.

Слова «антропогенная нагрузка» означают влияние человека на природу. То есть, руководство «Лосиного острова» намерено сократить количество посетителей, но при этом все деньги, которые удастся получить направят на развитие национального парка.

При этом, деньги за посещение парка не будут брать с инвалидов, участников Великой Отечественной войны, героев боевых действий и героев труда, детей-инвалидов, детей дошкольного и школьного возраста, детей-сирот, малоимущих, пенсионеров и многодетных родителей.

Полная информация о плате и списке льготных категорий появится на официальном сайте «Лосиного острова», а также на страницах парка в социальных сетях и специальных стендах внутри парка.