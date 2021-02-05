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    05 февраля 2021, 11:17

    Порт Новороссийска оштрафовали на 44,5 млн рублей за загрязнение Черного моря

    Андрей Иванов

    Арбитражный суд Краснодарского края обязал ПАО «Новороссийский морской торговый порт» выплатить 44 миллиона 563 тысячи рублей за загрязнение Черного моря по требованию Росприроднадзора. Об этом сообщил сайт природоохранного ведомства.
    Порт Новороссийска оштрафовали на 44,5 млн рублей за загрязнение Черного моря

    «Основанием для обращения управления Росприроднадзора в суд стал выявленный в ходе надзорных мероприятий факт загрязнения акватории порта угольной пылью и угольной крошкой при осуществлении погрузки», — говорится в сообщении Росприроднадзора.

    Площадь загрязненной мусором и отходами акватории порта составила более 3,5 тысячи квадратных метров. На поверхности воды в районе причала, где грузили уголь, нашли нефтепродукты на площади 147 «квадратов».

    Специалисты экоаналитической лаборатории ФГБУ «Черноморо-Азовская дирекция по техническому обеспечению на море» исследовали пробы воды и установили, что загрязняющие вещества негативно влияют на окружающую среду. Руководство ПАО сначала не согласилось с расчетом причиненного вреда, но суд вынес решение в пользу Росприроднадзора.