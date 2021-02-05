Порт Новороссийска оштрафовали на 44,5 млн рублей за загрязнение Черного моря

«Основанием для обращения управления Росприроднадзора в суд стал выявленный в ходе надзорных мероприятий факт загрязнения акватории порта угольной пылью и угольной крошкой при осуществлении погрузки», — говорится в сообщении Росприроднадзора.

Площадь загрязненной мусором и отходами акватории порта составила более 3,5 тысячи квадратных метров. На поверхности воды в районе причала, где грузили уголь, нашли нефтепродукты на площади 147 «квадратов».

Специалисты экоаналитической лаборатории ФГБУ «Черноморо-Азовская дирекция по техническому обеспечению на море» исследовали пробы воды и установили, что загрязняющие вещества негативно влияют на окружающую среду. Руководство ПАО сначала не согласилось с расчетом причиненного вреда, но суд вынес решение в пользу Росприроднадзора.