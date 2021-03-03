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    03 марта 2021, 09:53

    Порядка 8 млрд рублей будет направлено на поддержку инвестпроектов в сфере ТКО в 2021 году

    Редакция сайта 360°

    Около 8 млрд рублей будет направлено на поддержку инвестпроектов в сфере ТКО в 2021 году. Об этом  интервью РБК рассказал генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

    Порядка 8 млрд рублей будет направлено на поддержку инвестпроектов в сфере ТКО в 2021 году

    По его словам, до конца первого квартала будут утверждены все необходимые документы для возможности оказания мер господдержки. Они уже прошли согласование всех заинтересованных федеральных ведомств и находятся на утверждении в аппарате правительства.

    Он также добавил, что в настоящее время при отборе инвестиционных проектов учитываются меры поддержки, которые проходят сейчас финальное согласование.

    «Для того чтобы мы выделили деньги и корректно зашли в проект, он должен, как минимум, иметь проектно-сметную документацию с утвержденной экспертизой, доказывающую, что проект обладает именно теми технико-экономическими показателями, которые мы ожидаем в рамках федеральной схемы. То есть сколько отходов должно быть обработано, с какой эффективностью и какое соотношение стоимости объекта к его мощности», — отметил Денис Буцаев, комментируя готовность проектов к получению федеральных денег.