Порядка 8 млрд рублей будет направлено на поддержку инвестпроектов в сфере ТКО в 2021 году

Около 8 млрд рублей будет направлено на поддержку инвестпроектов в сфере ТКО в 2021 году. Об этом интервью РБК рассказал генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

По его словам, до конца первого квартала будут утверждены все необходимые документы для возможности оказания мер господдержки. Они уже прошли согласование всех заинтересованных федеральных ведомств и находятся на утверждении в аппарате правительства.

Он также добавил, что в настоящее время при отборе инвестиционных проектов учитываются меры поддержки, которые проходят сейчас финальное согласование.

«Для того чтобы мы выделили деньги и корректно зашли в проект, он должен, как минимум, иметь проектно-сметную документацию с утвержденной экспертизой, доказывающую, что проект обладает именно теми технико-экономическими показателями, которые мы ожидаем в рамках федеральной схемы. То есть сколько отходов должно быть обработано, с какой эффективностью и какое соотношение стоимости объекта к его мощности», — отметил Денис Буцаев, комментируя готовность проектов к получению федеральных денег.