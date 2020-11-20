Пора доставать коньки. Синоптики сделали прогноз для Москвы и области на следующую неделю

В ближайшие дни в московском регионе не будет гололеда, а вот гололедица ожидается. В чем разница между этими двумя явлениями — «360» рассказал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

«Обильного гололеда, как было вчера, уже не предвидится. Вообще, по скользкости есть два понятия. Гололед — это как было вчера, когда на холодную поверхность падает переохлажденный дождь и замерзает. Опасное явление, хотя и бывает не так часто. А второе — это гололедица, когда днем под воздействием температуры снег растаял, ночью минус и лужи замерзают. Она практически весь зимний период с нами. Там, где днем вдруг появилась вода, будет гололедица», — объяснил Анатолий Цыганков.

Особенно часто гололедица случается при переходах между плюсом и минусом. Днем плюсовая температура, а ночью — минусовая.

«Гололед — это явление редкое, и пока в ближайшее время я его не вижу. Его обычно можно заметить и на картах, и по расчетам. Есть гололедица. Поэтому повторение в ближайшие дни того, что было вчера, я не вижу», — объяснил сотрудник Гидрометцентра.

Он также объяснил, как вообще появляется гололед. Сейчас в районе Казахстана и Оренбургской области стоит область высокого давления — антициклон. Он распространяется практически от московской зоны и до Байкала.

«У антициклона потоки идут по часовой стрелке. Он обширный, идет с Арктики, с моря Лаптевых. Очень холодный воздух он закачал на юг, в Казахстан. И сейчас цепляет даже Кавказ, Волгоградскую область, и вот дошел до Москвы. В районе Алматы температура ниже нормы где-то на восемь градусов. В то же время циклоны с Северного моря, Шпицбергена, закачивают воздух против часовой стрелки», — уточнил Цыганков.

Из-за них теплый воздух, который находится над Атлантикой, идет по Прибалтике, Ленинградской области, на Таймыр. В Сибири образуется, наоборот, положительная аномалия. Температура выше нормы на 12 градусов, хотя и лежит снег.

«А Москва как раз находится на стыке холода с юга и юго-востока и тепла с запада, северо-запада. Поэтому этот атмосферный фронт, который у нас проходил позавчера и вчера, принес холод. На холодную землю упал переохлажденный дождик. Получился гололед, хотя и не такой сильный, как мог бы быть. Тем не менее машины были все во льду и все скользили», — добавил Анатолий Цыганков.

В течение недели погода будет неустойчивая, пока вдоль Москвы идет зона то повышающейся, то понижающейся температуры.

«Сегодня некоторая оттепель после холода, температура около нуля. Небольшие осадки, порывистый ветер до 17 метров в секунду. Этот же атмосферный фронт будет влиять в субботу, воскресенье и понедельник. На эти дни погода облачная, снег, местами мокрый снег. Днем в выходные будет так же, как сегодня. В центре города может быть до +2, по области на окраинах — до −3. Ночью прохладнее — до −6», — рассказал Цыганков.

Во вторник, среду и четверг ожидается некоторое потепление. Будет тоже облачная погода и небольшие осадки. Днем температура может подняться до +4 градусов. Ночью столбик термометра опустится до −3. В четверг будет еще теплее — днем до +5 градусов.

Гололед, который начался в московском регионе в ночь на четверг, пришлось срочно устранять коммунальным службам. За сутки в Подмосковье специальными смесями обработали 14 тысяч километров дорог.