Попробовать домашний мед или смастерить замок из упаковки. Как прошел экофестиваль в Парке Горького
Один из представленных аппаратов особо интересен. В него можно поместить всевозможные пищевые отходы, а на выходе получить удобрения — так называемый улучшитель для почвы.
У аппарата большое будущее, потому что с помощью удобрения можно не только облагородить почву, но и сократить количество циклов вывоза мусора. Следы человеческой жизнедеятельности называются экоследом. И не всегда это приносит пользу. Например, пластиковые изделия очень вредны для природы, поскольку, как известно, разлагается пластик в течение нескольких сотен лет. В отличие, например, от изделий из бамбука, который не несет вреда окружающей среде.
На фестивале есть не только то, на что можно смотреть и удивляться, есть и еда, которую стоит попробовать. Евгений Сухов собирает мед прямо у себя на балконе. Говорит, соседи не жалуются — пчелы спокойные. Как известно, насекомые приносят огромную пользу — опыляют растения, способствуя продолжению жизни на Земле.
На фестивале достаточно развлечений и для самых маленьких.
«У нас дети делают арт-объекты из той упаковки, которая есть дома. Каждый принес что-то свое, и они создают замки в течение дня они создали несколько шедевров», — рассказала автор социального проекта «Муравейник» Евгения Подарина.
Еще на фестивале рассказывали, как беречь леса от пожаров. Показали автомобиль, который своими уникальными колесами не портит почву. Для активных посетителей устроили велосипедный марафон и танцы, а после все могли насладиться концертом в поддержку экологии.