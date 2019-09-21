Попробовать домашний мед или смастерить замок из упаковки. Как прошел экофестиваль в Парке Горького

В эту субботу жители всей Московской области сажали деревья, а после приезжали в Парк Горького, где проходит крупнейший фестиваль «Экофест-2019». Акция такого масштаба прошла здесь впервые. Организаторы приготовили для посетителей массу сюрпризов. На территории парка все призывает беречь природу.

Один из представленных аппаратов особо интересен. В него можно поместить всевозможные пищевые отходы, а на выходе получить удобрения — так называемый улучшитель для почвы.

У аппарата большое будущее, потому что с помощью удобрения можно не только облагородить почву, но и сократить количество циклов вывоза мусора. Следы человеческой жизнедеятельности называются экоследом. И не всегда это приносит пользу. Например, пластиковые изделия очень вредны для природы, поскольку, как известно, разлагается пластик в течение нескольких сотен лет. В отличие, например, от изделий из бамбука, который не несет вреда окружающей среде.

Источник фото: Александр Белогуров

На фестивале есть не только то, на что можно смотреть и удивляться, есть и еда, которую стоит попробовать. Евгений Сухов собирает мед прямо у себя на балконе. Говорит, соседи не жалуются — пчелы спокойные. Как известно, насекомые приносят огромную пользу — опыляют растения, способствуя продолжению жизни на Земле.

На фестивале достаточно развлечений и для самых маленьких.

«У нас дети делают арт-объекты из той упаковки, которая есть дома. Каждый принес что-то свое, и они создают замки в течение дня они создали несколько шедевров», — рассказала автор социального проекта «Муравейник» Евгения Подарина.

Источник фото: Александр Белогуров

Еще на фестивале рассказывали, как беречь леса от пожаров. Показали автомобиль, который своими уникальными колесами не портит почву. Для активных посетителей устроили велосипедный марафон и танцы, а после все могли насладиться концертом в поддержку экологии.