В городе Тосно в Ленинградской области Попов Ручей, впадающий в Неву, окрасился в красный цвет. Местная жительница Ольга Болина рассказала «360», что раньше в ручье водилась рыба, но три года назад он начал пахнуть нечистотами, а местные власти заявляли, что эту воду можно пить.

Ольга рассказала, что вчера утром они вышли гулять с детьми, и заметили, что в ручье пятно, как от мазута, а потом заметили, что он весь красный.

«У нас был красный-красный ручей, как будто там кого-то реально убили в этом ручье. Там все просто было красного цвета. Мы позвонили в администрацию, приехала девушка-эколог. Она сфотографировала, и все. И уехала», — рассказала женщина.

После этого Ольга с семьей пошли искать источник загрязнения. Когда они подошли к этому участку, там была такая вонь, что невозможно было дышать.

«Там резало глаза! У нас мужья просто закрыли шарфами себе рты и пошли в этот вот источник, откуда шла вся эта краснотища. Она воняла настолько сильно, что я не знаю, что это такое вообще, откуда вообще идет этот люк этот канализационный. Я думаю, что на балансе-то они все равно эти люки есть, просто никто этим люком заниматься не хочет, а мы просто с детьми живем и дышим этой фигней», — сказала Ольга.

Женщина рассказала, что у нее ребенок с астмой, и он задыхался. Она звонила в 112, но МЧС к ним так и не приехало, зато приезжала полиция. Однако забор грязной воды из ручья никто не делал, и они собрали ее сами. Ольга сообщила, что в Тосно много разных заводов, но откуда именно могла пойти утечка, неизвестно.

В прошлом году была такая же ситуация. Рыба в покрасневшем ручье всплывала кверху брюхом. А когда местные жители обращались с жалобами, им отвечали, что эта вода якобы чистая и ее даже можно пить.