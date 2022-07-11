Понедельник стал самым жарким летним днем в Москве

Понедельник, 11 июля, стал самым жарким днем нынешнего лета в Москве, сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро. К 15:00 воздух прогрелся до +32,2 градуса.

Однако рекорд за всю историю метеонаблюдений побить не удалось. Самым знойным этот день был в 1996 году — +35,6 градуса.

«Предыдущий максимум [за лето 2022 года] отмечался 27 июня — 32,1 градуса», — отметил представитель метеобюро.

О сильной жаре в столице предупреждало ГУ МЧС. Сообщалось, что температура воздуха может подняться до +33 градусов. Москвичам посоветовали поменьше бывать на солнце, носить светлую одежду, не забывать о головных уборах и пить побольше воды. Об этом написало РИА ФАН.

В жару особенно высок риск распространения пожаров. За последнюю неделю в Московской области потушили 12 лесных пожаров. Экстренные службы прибывали на места возгораний максимально быстро — обычно менее чем за час при нормативе в три часа. К тушению привлекли 88 спасателей и 40 спецмашин.