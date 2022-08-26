Понедельник может принести москвичам очищение от запаха гари рязанских пожаров

Дым и запах гари от лесных пожаров в Рязанской области могут уйти из Москвы в понедельник, рассказал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Он уточнил, что к этому времени изменится направление ветров.

По его словам, в выходные ветер останется юго-восточным, поэтому смог еще может накрывать столицу.

«Уже с понедельника можно рассчитывать на то, что ветер станет противоположным <…> и дым от этих пожаров в Рязанской области, если они к тому времени еще останутся, будет сносить в противоположную сторону от Москвы», — рассказал синоптик.

В Москву и Подмосковье пришел дым от лесных пожаров во Владимирской и Рязанской областях. Столицу накрыло густым смогом. Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак заявил, что это явление представляет опасность для людей с сердечно-легочными заболеваниями. Он посоветовал им использовать маски с уровнем защиты FFP3. «Мы носили такие [маски] при коронавирусной инфекции, с клапаном», — напомнил он.