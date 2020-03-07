Зрители хоккейного матча «Витязь» — СКА в перерывах между матчами играют в ставший уже традиционным буллит ботл. Задача — забить клюшкой пластиковую бутылку в мини-ворота. Пока одни играют другим читают лекции об экологии. Для подольского ледового дворца «Витязь» такая игра не в новинку. Такие акции проводят уже три года.

Как рассказал генеральный директор АНО «Центр развития экологических инициатив „Экоспорт“» Дмитрий Матеранский, такой необычный способ сбора бутылок начался с баскетбола.

«Там у нас корзины, которые похожи на баскетбольные кольца, туда легче выбрасывать бутылку. в слово баскетбол добавляем букву Т и получаем „батскетбол“. И акция получилась такой понятной, доброй и все на нее так хорошо реагировали, что другие виды спорта ее тоже подхватили. Континентальная хоккейная лига еще в прошлом году», — рассказал он.

Он пояснил, что идея заключается не том, чтобы пластик бросали в нужный контейнер. Главное, превратить это в игру для детей и взрослых. Чтобы, когда они выносят мусор, они вспомнили ощущения, которые получили на матче любимой команды.

Если маленьким участникам акций о правильном разборе мусора рассказывают в детских садах и школах, то взрослые могут впервые узнать об этом во время подобных акций. Похож на хоккейный матч любимой команды может поменять настрой и приучить разделять мусор.

На других площадках Дмитрий с командой организовывают отдельные контейнеры под бутылки из-под газировок и питьевой воды, а потом отдают все региональному оператору, который увозит этот материал на переработку. На месте работают экологи-волонтеры, которые помогают собирать бутылки. На ледовой арене Подольска собрали около 50 килограммов пластика. На вопрос сколько всего удалось собрать за три года организатор акции честно признался, что после 20-й тонны прекратил считать. Пластик идет в дело. Форму экологов сделали из переработанных бутылок.