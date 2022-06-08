Полторы тонны семян сосны и ели высадили в Ленобласти

Специалисты активно занимаются восстановлением леса в Ленинградской области. Например, там высадили 1,5 тонны семян сосны и ели. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

План по посадкам перевыполнен на 40%. Изначально должны были засеять 16,3 гектара, но в итоге вышло 22,9 гектара.

Семенами лесообразующих пород деревьев сейчас засеяны все питомники региона и Лужский лесной селекционно-семеноводческий центр. В последнем вырастет около 4,5 миллиона деревьев.