Полсотни деревьев рухнули из-за дождя в Москве и области
Более 50 деревьев упали в столице и Подмосковье из-за разгула стихии в пятницу, 3 июля. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
27 деревьев, рухнувших в Москве, повредили 17 автомобилей. В Подмосковье упали 29 деревьев, которые угодили на девять машин.
По словам собеседника агентства, 10 улиц Москвы оказались подтоплены, залило два подземных перехода.
Мощный дождь накануне залил столицу и область, едва не парализовав движение на всех дорогах. Водителям пришлось существенно снизить скорость, поскольку вода достигала дверей авто. В некоторых городах таксисты были вынуждены толкать машину, а салоны автобусов превратились в передвижные озера из-за воды, которая хлынула внутрь салона.
Из-за непогоды губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов и экстренным службам перейти в режим повышенной готовности.