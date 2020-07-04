Полсотни деревьев рухнули из-за дождя в Москве и области

27 деревьев, рухнувших в Москве, повредили 17 автомобилей. В Подмосковье упали 29 деревьев, которые угодили на девять машин.

По словам собеседника агентства, 10 улиц Москвы оказались подтоплены, залило два подземных перехода.

Мощный дождь накануне залил столицу и область, едва не парализовав движение на всех дорогах. Водителям пришлось существенно снизить скорость, поскольку вода достигала дверей авто. В некоторых городах таксисты были вынуждены толкать машину, а салоны автобусов превратились в передвижные озера из-за воды, которая хлынула внутрь салона.

Из-за непогоды губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов и экстренным службам перейти в режим повышенной готовности.