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    04 июля 2020, 09:33

    Полсотни деревьев рухнули из-за дождя в Москве и области

    Екатерина Керсипова

    Более 50 деревьев упали в столице и Подмосковье из-за разгула стихии в пятницу, 3 июля. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

    27 деревьев, рухнувших в Москве, повредили 17 автомобилей. В Подмосковье упали 29 деревьев, которые угодили на девять машин.

    По словам собеседника агентства, 10 улиц Москвы оказались подтоплены, залило два подземных перехода.

    Мощный дождь накануне залил столицу и область, едва не парализовав движение на всех дорогах. Водителям пришлось существенно снизить скорость, поскольку вода достигала дверей авто. В некоторых городах таксисты были вынуждены толкать машину, а салоны автобусов превратились в передвижные озера из-за воды, которая хлынула внутрь салона.

    Из-за непогоды губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов и экстренным службам перейти в режим повышенной готовности.