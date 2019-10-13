Поляну с яйцами ведьм обнаружили под Челябинском. Видео

Веселка Адриана — далеко не единственное название редких для Урала грибов. Фаллюс нескромный, сморчок подагрический, чертово яйцо, яйцо ведьм — это все о них. Раньше считалось, что эти грибы обладают магическими свойствами. Якобы это афродизиак. Настои из чертова яйца раньше лечили почки, ревматизм и подагру.

Жительница Челябинской области разместила видео своей находки в социальной сети. Она пояснила, что наблюдала, как веселка растет, а увеличиваются эти грибы с очень большой скоростью — до пяти миллиметров каждую минуту. Еще одно их свойство — запах. Они не просто неприятно пахнут, а откровенно воняют.

Обычно грибы этого вида растут на территории Северной Америки, Турции, Китае, Японии, некоторых странах Европы. «Яйца ведьм» кое-где даже употребляют в пищу.