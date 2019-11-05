Политолог рассказал, к чему приведет выход США из Парижского соглашения по климату
Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев назвал выход Вашингтона из договора грустным моментом, но не смертельным.
«В чем суть соглашения по климату: страны, которые меньше загрязняют атмосферу, получают бонусы, а те, которые больше — платят. Но если крупнейшая экономика мира выходит из этой игры, то какой смысл кому-то платить, а кому-то зарабатывать, если очевидно, что больше всего выбросов дадут американская и китайская экономика. Это приведет к гибели договора, что грустно. Хотя и не смертельно. Потому что один-единственный вулкан дает больше выбросов, чем вся наша экономика. Так что грустно, но переживем», — объяснил Дмитрий Журавлев.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года и вступило в силу 4 ноября 2016 года. Договор предполагает укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата. Документ подписали 175 стран, в том числе Россия.