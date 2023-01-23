Экология 23 января 2023, 05:47 Политизацию экологической повестки осудили в России Вице-премьер Абрамченко: публичные акции по экологическим проблемам не помогают их решить Pxhere

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Экологическая повестка не должна политизироваться, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в беседе с РИА «Новости». По ее мнению, в решении экологических проблем публичные акции не помогают.

«Она (экологическая повестка — прим. ред.) про другое — про ответственное отношение человека к окружающей среде, про взвешенные решения для того, чтобы мы жили завтра, и к тому, чтобы мы планету сохранили», — отметила вице-премьер.

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Абрамченко заявила о плохом отношении к «экоприлипалам». Она отметила, что не понимает таких людей. По ее мнению, действовать следует другими способами, и вовсе не нужно «калечить себя для того, чтобы остановить автогонку, например».

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«То, как в мире под видом борьбы с изменениями климата продвигаются чисто экономические интересы отдельных стран — это неправильно», — заметила вице-премьер.

В России к климатической повестке более взвешенно подошли. В стране, как объяснила Абрамченко, начали с нормативно-правового регулирования, «очень аккуратно подошли к экспериментам по введению углеродной нейтральности, выбрали один регион». По ее словам, эксперимент будет проходить на Сахалине, регион к этому готов.

«Важна его близость к азиатским рынкам, и наши азиатские партнеры, страны Персидского залива поддерживают взвешенный подход России на климатическом треке», — объяснила Абрамченко.

В декабре 2022 года Абрамченко отметила, что Ставропольский край стал первым из восьми регионов, где будут создаваться экотехнопарки, кто подобрал для строительства земельный участок.