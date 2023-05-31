Экология 31 мая 2023, 15:33 Полимеры стали самыми популярными предметами торгов на ЭТП и заняли 33% от всех лотов

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Сумма сделок по ним составила 100 миллионов рублей.

Полимерные отходы составили 33% лотов на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторсырья (ЭТП), созданной Российским экологическим оператором, сумма сделок по ним составила 100 миллионов рублей. За ними следуют макулатура и отходы стекла на 85 млн рублей, это 28,63% лотов от всех представленных на площадке.

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«По итогам первого квартала 2023 года количество пользователей Электронной торговой площадкой, которую РЭО запустил в сентябре прошлого года, превысило 850. К концу мая выставлено 550 лотов на общую сумму более чем 1 миллиард рублей. Из них 125 лотов на сумму 100 млн, или 33% — это полимеры, а 85 млн, или 28,63% — макулатура и отходы стекла. ЭТП преследует цель развивать бизнес-процессы с применением цифровизации. Важно также обеспечить полноцикловую прослеживаемость отходов, обелить рынок и исключить недобросовестных игроков. Проект по созданию ЭТП реализуется в рамках формирования экономики замкнутого цикла в нашей стране», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В категории полимеры больше всего лотов было выставлено в Московской области (28 лотов на сумму 31 млн рублей), в Свердловской области (16 лотов на сумму 18 млн рублей), в Красноярском крае (12 лотов на сумму 8 млн рублей).

В категории макулатура было выставлено 85 лотов на сумму 52 млн рублей, это 18,63%. В топ-3 регионов вошли Московская область (20 лотов на сумму 20 млн рублей), Удмуртская республика (7 лотов на 5 млн рублей) и Пензенская область (13 лотов на 3 млн рублей).

«В категории стекло было выставлено 52 лота на сумму 33 млн рублей, это 10% от всех лотов на ЭТП. В топ-3 регионов по стеклу вошли Калужская область (8 лотов на 11 млн рублей), Приморский край (9 лотов на 7 млн рублей), Красноярский край (6 лотов на 3 млн рублей)», — сообщил руководитель проекта ЭТП ППК РЭО Заур Абдурахимов.

Электронная торговая площадка заработала в сентябре 2022 года. На ЭТП представлены вторичные ресурсы и сырье, их можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП).