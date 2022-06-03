Полигоны с отходами просканируют с беспилотников в Калужской области

Российский экологический оператор и Калужская область договорились о взаимодействии при построении трехмерных моделей объектов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО). Соглашение на полях конференции Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР) подписали генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев и губернатор Калужской области Дмитрий Разумовский.

«РЭО запустил проект по воздушному лазерному сканированию с построением 3D-моделей более 500 действующих полигонов. Подписали с Дмитрием Олеговичем соглашение о взаимодействии при передаче данных по трехмерным цифровым моделям действующих объектов размещения твердых коммунальных отходов региона, построенных при помощи ресурса ППК „РЭО“. Подход обеспечивает 100% достоверность данных и наличие единообразной информации о состоянии объектов», — сообщил Денис Буцаев.

Соглашение также предполагает внедрение наилучших доступных технико-технологических решений при реализации инвестиционных проектов, а также внедрение достижений науки и техники в производственные процессы.

«На территории Калужской области расположено 3 действующих полигона, осуществляющих прием твердых коммунальных отходов, ещё два полигона будут выведены из эксплуатации в текущем году. Проведение воздушного лазерного сканирования объектов размещения твердых коммунальных отходов позволит актуализировать данные об объеме размещенных отходов и остаточной вместимости объектов, что позволит осуществлять планирование потоков ТКО», — сказал заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский.

На инфраструктуре отрасли обращения с ТКО будут проходить опытные испытания инновационных разработок, включая облеты беспилотными летательными аппаратами действующих объектов размещения ТКО региона с построением трехмерных цифровых моделей объектов. Стороны также обязуются развивать взаимодействие при формировании и вводе в действие информационных систем отрасли обращения с отходами.