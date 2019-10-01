Полигон «Кучино» планируют закрыть раньше срока. Ему отвели не больше 55 дней

Одно из важнейших направлений работы Министерства экологии — рекультивация полигонов. Любому человеку хотелось бы, чтобы на месте свалок были зеленые холмы. В Московской области уже есть успешные проекты: Электросталь, Кашира, Быково. Там полигоны обезврежены полностью. Какие же из полигонов закроют в ближайшее время — телеканалу «360» рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.

В этом году завершат рекультивацию двух полигонов в Подмосковье — это «Дубна Левобережная» и «Кучино».

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«„Кучино“ — действительно глобальный проект, который очень тяжело и нервозно развивался, но уже виден конец. Мы считаем по дням — осталось 55 дней до завершения работы. У каждого сотрудника в кабинете висит отрывной календарь, где написано, что должно было быть сделано в этот день. Я, например, знаю, что сегодня туда должны завести 6,5 кубов грунта», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.

По словам заместителя главы городского округа Михаила Объедкова, в настоящее время работы на полигоне ведутся в плановом режиме. Сейчас уже завершены работы по формированию тела полигона. Все террасировано, это необходимо для устойчивости слоев экрана полигона. Также подходят к концу работы по сбору фильтрата — его готовность 99%. А готовность самого экрана составляет 40%. Срок окончания рекультивации полигона по контракту — до конца 2019 года. Однако подрядная организация планирует завершить все работы до 31 октября.

Опыт рекультивации закрытого мусорного полигона «Кучино» планируют использовать при реализации федерального проекта «Чистая страна».

«Мне неизвестны аналоги подобных работ в нашей стране. Мы сделали это первым, в рекордные сроки — меньше чем за 2 года. И когда иностранные специалисты в первый раз приехали на полигон, сказали что сделать такой объем работы за два года невозможно — нам пришлось опровергнуть это. И сегодня „Кучино“ воспринимается не как полигон, а как строительный объект, где виден прообраз результата. Строится габионная стена — работа завершена на 85%. Уже у нас закончена и полностью смонтирована система утилизации фильтрата. Склоны покрываются геосинтетическими материала. Сегодня мы видим, что дело идет к завершению. Есть, конечно, свои проблемы — 280 тысяч тонн грунтов высокого качества нужны, чтобы он был достаточно густым, защищал от осадков и талых вод», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.

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Стоит отметить, что сегодня в Подмосковье приступили к работам еще по шести полигонам, которые были запроектированы в прошлом году. Это «Дубна Левобережная», «Аннино» в Рузе, Кулаковский в «Пушкине», «Царево» в Чеховском районе, «Слизнево» в Наро-Фоминске.

Всего за шесть лет в Подмосковье закрыли 24 свалки. Вдобавок к этому, до конца года планируется закрыть еще один полигон — «Воловичи» под Коломной. После процесса рекультивации территорию засыплют плодородным слоем грунта, после чего начнется благоустройство.