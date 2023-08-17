Экология 17 августа 2023, 22:14 «Полет надо льдами»: «Роснефть» представила первые снимки из нового атласа «Морские птицы Российской Арктики» «Роснефть» представила первые снимки из нового атласа «Морские птицы Российской Арктики» Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“

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Компания «Роснефть» пополнила серию Экологических атласов новым выпуском «Морские птицы Российской Арктики». Кроме красивых фотографий пернатых, обитающих в северных широтах от Белого до Баренцева морей, книга содержит их описания, а также рассказывает о редких видах птиц, которые залетают за полярный круг не так часто.

Снимки птиц сделали участники научно-исследовательских экспедиций «Роснефти» в акватории северных морей. Презентация нового атласа прошла в Аптекарском огороде Москвы, где открылась фотовыставка «Полет надо льдами» с кадрами из нового атласа.

Ведущий научный сотрудник сотрудник Арктического и Антарктического НИИ, кандидат биологических наук Мария Гаврило отметила, что атлас «Морские птицы Российской Арктики» охватил очень большую географию и количество птиц в книге больше, чем принято считать.

Например, одна глава посвящена занесенной в Красную книгу России белой чайке. «Роснефть» в рамках корпоративной программы по сохранению редких видов птиц Арктики регулярно проводит исследования популяции этого вида в труднодоступных районах Заполярья.

Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“ Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“ Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“ Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“ Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“ Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“ Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“ Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“

За три года исследований специалисты компании установили в холодных районах 24 фотоловушки, а также спутниковые датчики на 64 животных.

Компания «Роснефть» одной из первых заключила соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии России об изучении и сохранении ключевых видов арктической экосистемы. Белая чайка, а также дикий северный олень, атлантический морж и белый медведь входят в их число. Результаты своих исследований компания выпускает в Экологических атласах.

«Издавать — это некий естественный цикл научного знания, то есть надо данные получить, надо данные осознать и надо данные сделать доступными для других коллег или еще каких-то целей» — отметил начальник отдела инновационных проектов на шельфе Арктического научного центра компании «Роснефть» Артем Исаченко.

Представили на открытии выставки и переизданный экологический атлас «Морские млекопитающие России», о животных во внутренних водоемах и морях страны. Всего там представлены 47 видов водных млекопитающих, а также данные о климате и особенностях водоемах, в которых они обитают. Атлас дает возможность получить полную информацию о биологическом разнообразии России.

«Атласы, которые издает компания Роснефть, это исключительно важное издание. В первую очередь они рассказываю о том, что они делают, а это огромное количество экспедиций, исследований, причем как биологических, так и геологических. Это огромный пласт фундаментальных знаний», — подчеркнула научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН Светлана Артемьева.

Атлас «Морские млекопитающие России» доступен на сайте «Роснефти». Атлас «Морские птицы Российской Арктики» появится после выхода печатной версии издания. Но полюбоваться фотографиями можно уже сегодня на выставке «Полет надо льдами».