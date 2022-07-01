Полчища божьих коровок заполонили пляжи Анапы

Очередное нашествие божьих коровок произошло в Анапе. Об этом рассказало издание «Кубанские новости».

Приехавшие на отдых в Анапу сказали, что насекомые заполонили пляжи курорта. Кроме того, укус божьих коровок оказался болезненным, но не имеющим последствий.

«Нас не кусали, но они садятся на тело и лицо бесконечно. Мало приятного» — сообщила одна из отдыхающих.

Она отметила, что из-за нашествия божьих коровок ей пришлось уйти с пляжа. Однако общее ощущение от отдыха на российском курорте у нее не испортилось.

Член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко заявил, что нашествие божьих коровок — это абсолютно нормальное явление. По его словам, это связано большим количеством тли — основной пищи расплодившихся насекомых — в регионе. Голубитченко сказал, что часть божьих коровок способна прожить до самых морозов. Некоторые и вовсе могут переждать зиму. Но основная часть божьих коровок погибнет после сокращения тли в курортном регионе.