Поклонская рассказала о спасении Бакальской косы в Крыму

Поклонская рассказала, что местные жители уже не раз обращались с этой проблемой в Минэкологии России, и в Роспотребнадзор, и в РАН, но им отвечали отказом и утверждали, что климат не меняется.

Теперь же власти, наконец, признали нанесенный ущерб экологии полуострова из-за добычи песка.

«Председатель правительства Крыма Гоцанюк пообещал, что незаконная добыча песка будет скоро остановлена», — сообщила Поклонская.