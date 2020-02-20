Поклонская рассказала о спасении Бакальской косы в Крыму
Депутат Наталья Поклонская рассказала о том, что правительство Крыма начало решение проблемы Бакальской косы. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Поклонская рассказала, что местные жители уже не раз обращались с этой проблемой в Минэкологии России, и в Роспотребнадзор, и в РАН, но им отвечали отказом и утверждали, что климат не меняется.
Теперь же власти, наконец, признали нанесенный ущерб экологии полуострова из-за добычи песка.
«Председатель правительства Крыма Гоцанюк пообещал, что незаконная добыча песка будет скоро остановлена», — сообщила Поклонская.