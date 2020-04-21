    21 апреля 2020, 18:53

    «Покажите тем, кто до сих пор сжигает траву». Последствия пожаров в Чернобыльской зоне сняли на видео

    Эля Данилюк

    Лес, а точнее, то, что от него осталось, сняли на видео с помощью квадрокоптера. Впечатляющие кадры набирают просмотры в соцсети Facebook.
    «Покажите тем, кто до сих пор сжигает траву». Последствия пожаров в Чернобыльской зоне сняли на видео

    Неравнодушные жители Украины, снявшие ролик, обратились ко всем подписчикам. «Граница с Беларусью. Овручский район. Житомирская область. Покажите обязательно тем, кто до сих пор сжигает траву, считая это нормальным», — написали авторы.

    Пожар в Чернобыльской зоне произошел в начале апреля. Лес горел почти две недели — пожарные долго не могли потушить возгорание. Спустя десять дней огонь вплотную подошел к Припяти и хранилищам ядерных отходов. Экологи и активисты забили тревогу, пламя удалось вовремя остановить. Радиационный фон в результате пожаров не был превышен, но последствия, судя по видео, — ужасающие.

    Задержаны двое местных жителей — их обвиняют в поджогах. На мужчин завели уголовные дела, им грозят штрафы и тюремный срок до пяти лет.