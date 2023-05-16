Экология 16 мая 2023, 12:00 Показ модной коллекции из вторсырья устроят в рамках НМЭК-2023

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Показ мод пройдет при поддержке Российского экологического оператора 25 мая на полях Невского международного экологического конгресса (НМЭК). На подиуме будут представлены коллекции из вторичного сырья.

«В целях популяризации экономики замкнутого цикла при поддержке РЭО на НМЭК пройдет показ мод. Профессиональные дизайнеры и студенты Академии им. А. Л. Штиглица представят коллекции одежды, сделанной из вторичного сырья. В показ также будет включена апсайклинг-коллекция РЭО, которая была представлена на форуме „Таврида“ в 2022 году», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Всего будет представлено три коллекции — от студентов Академии им. А. Л. Штиглица, известного модельера Санкт-Петербурга Татьяны Парфеновой, и продемонстрированная на форуме «Таврида Арт» в 2022 году.

«Материалами для апсайклинг-коллекций стали в том числе старые вещи, которые были собраны к НМЭК через боксы фонда „Второе дыхание“ в Петербурге. Все коллекции посвящены теме устойчивого развития и сохранения природных ресурсов», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

«Человек оставляет после себя колоссальный объем отходов. И значительная его часть — текстиль. По данным РЭО, ежегодно в России образуется более 2 млн тонн текстильных отходов. Один городской житель в среднем выбрасывает 15−17 кг в год. При этом из 200 тысяч т отходов текстиля, подлежащих утилизации, в России утилизируется не более 5−10%», — отметила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Мероприятие пройдет 25 мая в 16:30 по адресу Большой выставочный зал Академии им. А. Л. Штиглица.

В рамках Конгресса РЭО организует показ модных коллекций из вторсырья, выставку современного искусства, показ документального фильма, субботники, экозабег и мастерскую переработки. В 2023 году Невский международный экологический конгресс проходит 25−26 мая.