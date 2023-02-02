Экология 02 февраля 2023, 09:23 Показ мод, «зеленый» забег и демонстрация документального кино пройдут на полях НМЭК-2023

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Фильм об экономике замкнутого цикла, показ мод, выставка современного искусства, экозабег, субботники и мастерская переработки — Российский экологический оператор рассказал, какие мероприятия на тему экологии и обращения с отходами подготовил к Невскому международному экологическому конгрессу (НМЭК), который пройдет в конце мая в Санкт-Петербурге. Мероприятия пройдут при поддержке РЭО и Минприроды РФ. Организатором форума является Совет Федерации.

«В мае состоится ежегодный Невский международный экологический конгресс. РЭО подготовил обширную просветительскую программу. Мы покажем документальный фильм об экономике замкнутого цикла, который снимали с Первым каналом, проведем модный апсайклинг-показ и организуем выставку на тему экологии и отходов с нашими давними партнерами из галереи «Триумф». Еще в рамках НМЭК мы проведем субботники «Убери за собой» в 50 регионах, экозабег под эгидой Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух» и откроем молодежную мастерскую переработки «Зеленый фургон», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Актуальная тема построения циклической экономики нашла отражение в масштабном телепроекте – документальном фильме РЭО и «Первого канала». Фильм продемонстрирует российский опыт утилизации отходов, а также лучшие зарубежные практики (ОАЭ, Турция). Также в фильме путешественник Федор Конюхов расскажет о загрязнении Мирового океана микропластиком.

26 мая перед началом пленарного заседания НМЭК-2023 заместитель председателя Правительства Р Ф Виктория Абрамченко и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко запустят субботники по всей стране. Они пройдут в Санкт-Петербурге и 10 флагманских городах, по итогам субботников планируется определить регионы-лидеры по количеству собранных отходов. Также масштабная Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух» пройдет в 22 регионах и Санкт-Петербурге — экологический забег.

В рамках Невского международного экологического конгресса официально будет запущена II Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух». Акция направлена на популяризацию альтернативного способа передвижения, взамен транспорта на бензиновом топливе: ходьба, велосипед, самокат и прочее. В 2022 году удалось объединить 2,5 млн человек из разных уголков России. В акции приняли участие 15 субъектов, 27 городов, жители которых, выбрав альтернативный способ передвижения, обеспечили 869 123 «чистых» километров. В этом году география федерального проекта «Чистый воздух» будет расширена еще на 29 городов, но стремление россиян сделать экологию лучше в нашей стране не имеет границ, а это значит, что эффект будет в разы сильнее. Поэтому призываем всех выбирать чистый воздух!» - отметил первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Константин Цыганов.

Тема сохранения природных ресурсов станет отправной точкой для молодых дизайнеров к созданию апсайклинг – коллекций из переработанных материалов. Материалами для апсайклинг – коллекций станут в том числе старые вещи, собранные в боксы фонда «Второе дыхание» в Петербурге за несколько месяцев до показа. Свои коллекции, посвященные теме устойчивого развития, покажут как студенты, так и уже известные дизайнеры Петербурга. Кроме того, в показ будет включена апсайклинг – коллекция РЭО, представленная на форуме Таврида 2022.