«Дания приняла решение исходя из той ситуации, которая у них есть. Я знаю, что там есть сильная ветеринарная служба. Не собираюсь подвергать обсуждению, правильно ли они сделали или нет. Это выбор Дании», — отметил специалист.

По мнению ветеринара, власти Дании приняли решение на основании умозаключений и эпидемической обстановки. И такой шаг поможет устранить проблему, считает Середа. Больных животных уничтожают в тех местах, где нет вакцины и перспектив борьбы с вирусом.

«Сегодня нет метода борьбы кроме того, как уничтожение. Это печально. Но пока человечество не придумало ничего нового и другого», — объяснил ветеринар.

Ранее в Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США на норковых фермах выявили COVID-19. По мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), эти животные заражаются от больных людей и могут передавать вирус другим млекопитающим и человеку. В связи с этим в начале ноября в Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах. Премьер-министр Метте Фредериксен призвал к решительным действиям. Однако убийство миллионов норок в Дании уже признали ошибкой, так как последствия для меховой индустрии необратимы.