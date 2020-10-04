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    04 октября 2020, 14:10

    Появление трупов морских животных на Камчатке объяснили

    Алена Макаренко

    Мертвых морских животных выбросило на берега Авачинского залива в Камчатском крае из-за стечения двух обстоятельств: загрязнения и штормового ветра. Об этом рассказала начальник Камчатгидромета Вера Полякова, ее слова привело радио Sputnik.
    Появление трупов морских животных на Камчатке объяснили

    Загрязнился придонный слой, поэтому первоначальные пробы не показали значительных превышений по нефтепродуктам и фенолу.

    В то же время морские обитатели не могли бы выброситься на берег, если бы не начался шторм. При этом животные, которые оказались на берегу, не могли погибнуть просто из-за шторма.

    «Здесь, вероятней всего, это произошло по стечению обстоятельств: произошло загрязнение, потом штормовой ветер поднял все в сторону берега. Если бы шторма не случилось, морских животных не выбросило бы на берег, они бы стали разлагаться в толще воды. В то же время те животные, которых выбросило на берег, не могли погибнуть из-за шторма», — объяснила Полякова.

    В ночь на 29 сентября Камчатка находилась в зоне действия циклона, а в акватории Авачинской бухты и прибрежных районах порывы ветра достигали более чем 25 метров в секунду. Волны на море поднимались до шести метров, они и могли выбросить морских обитателей на сушу.

    «Шторма в это время для Камчатки не редкость: бывали и более сильные шторма», — разъяснила Полякова.

    Специалисты обследуют реки, впадающие в Авачинский залив, возьмут пробы воды, песка и возможных выбросов гидробионтов. Эти работы запланированы на 5 октября. Об этом рассказал руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков, сообщило РИА «Новости».

    Впервые об экологической катастрофе заявили местные серферы. После контакта с водой у них пострадали глаза, появилось раздражение на коже. Результаты пробы показали превышение содержания нефтепродуктов в четыре раза, фенола — в два. Четверть тонны проб с загрязненного побережья Камчатки самолетом отправили в Москву.

    Новости SMI.FM