Появление трупов морских животных на Камчатке объяснили

Загрязнился придонный слой, поэтому первоначальные пробы не показали значительных превышений по нефтепродуктам и фенолу.

В то же время морские обитатели не могли бы выброситься на берег, если бы не начался шторм. При этом животные, которые оказались на берегу, не могли погибнуть просто из-за шторма.

«Здесь, вероятней всего, это произошло по стечению обстоятельств: произошло загрязнение, потом штормовой ветер поднял все в сторону берега. Если бы шторма не случилось, морских животных не выбросило бы на берег, они бы стали разлагаться в толще воды. В то же время те животные, которых выбросило на берег, не могли погибнуть из-за шторма», — объяснила Полякова.

В ночь на 29 сентября Камчатка находилась в зоне действия циклона, а в акватории Авачинской бухты и прибрежных районах порывы ветра достигали более чем 25 метров в секунду. Волны на море поднимались до шести метров, они и могли выбросить морских обитателей на сушу.

«Шторма в это время для Камчатки не редкость: бывали и более сильные шторма», — разъяснила Полякова.

Специалисты обследуют реки, впадающие в Авачинский залив, возьмут пробы воды, песка и возможных выбросов гидробионтов. Эти работы запланированы на 5 октября. Об этом рассказал руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков, сообщило РИА «Новости».

Впервые об экологической катастрофе заявили местные серферы. После контакта с водой у них пострадали глаза, появилось раздражение на коже. Результаты пробы показали превышение содержания нефтепродуктов в четыре раза, фенола — в два. Четверть тонны проб с загрязненного побережья Камчатки самолетом отправили в Москву.