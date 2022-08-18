Появилось видео тушения пожаров в Рязанской области

Лесные пожары, от которых из-за гари и дымки страдают жителей этого региона и Москвы, тушат в Рязанской области. Кадры этих моментов появились в Сети.

На видео запечатлены вертолет спасателей, пожарная машина и несколько других автомобилей. Рядом с ними находится лес, который оказался весь в дыму.

Как ранее заявил губернатор Рязанской области Павел Малков, общая площадь возгорания уже превысила 180 гектаров. Огонь быстро распространился из-за сухой и ветреной погоды.

Россельхоз заявил, что органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали реальные площади пожаров, из-за этого вовремя не удалось нарастить федеральные силы. Об этом написал ТАСС.

Москвичи заметили дымку и запах гари утром 18 августа. Их принес ветер из Рязанской области. Роспотребнадзор рекомендовал выходить на улицу в медицинских масках, больше пить воды и проводить влажную уборку.