Эксклюзив 17 января 2023, 17:30 Появилось видео с места обнаружения останков мертвого лося в Подмосковье Минэкологии Московской области направило инспектора на место находки останков лося

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Разделанную тушу лося обнаружили в мусорном контейнере в Воскресенском городском округе Московской области. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

В кадр попали внутренности животного в полиэтиленовых пакетах и лежавшая отдельно шкура. По словам автора видео, также в контейнере находилась голова животного.

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Борец с браконьерами Алексей Герасимов в беседе с «360» рассказал, что контейнер с останками животного находится на дороге между рабочим поселком имени Цюрупы и поселком Вырыпаево.

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Специалист напомнил, что все сроки охоты на лося давно закончились, поэтому животное погибло от рук браконьеров.

В пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области сообщили, что на место находки убитого лося выехал инспектор. На месте он вызовет полицейских и решит вопрос о возбуждении уголовного дела. Останки животного утилизируют.