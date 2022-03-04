Похолодание вернется в Челябинскую область

В Челябинской области на выходных ожидается снег и усиление ветра, передает ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

По данным информагентства, в регионе установится переменная облачность. Местами будет идти снег. В ночь с субботу на воскресенье ветер усилится до 17 метров в секунду, а снег перейдет в метель.

Ночью 5 марта похолодает до -14 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +3 градусов. В воскресенье похолодает до -10 градусов. Ночью температура воздуха опустится до -12 градусов.