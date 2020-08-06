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    06 августа 2020, 02:00

    Похолодание в Москве ожидается на следующей неделе — Гидрометцентр

    Арина Гудилова

    Ощутимое похолодание придет в столицу со следующей недели. Температура воздуха прогреется лишь до 19-23 градусов.
    Похолодание в Москве ожидается на следующей неделе — Гидрометцентр

    Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «Начиная с понедельника, температура понизится, и будет температурный фон примерно 19-23 градуса», — рассказал он. Вильфанд добавил, что такая же картина сохранится и на следующий день.

    По его словам, существует вероятность того, что к середине недели температура опустится еще ниже.

    «Пока это вероятность, но она существует», — отметил специалист.

    Но во второй половине недели в Москву вернется тепло. По данным метеорологов, в четверг днем в Москве будет 26-28 градусов тепла, в пятницу и субботу воздух прогреется до 24-26 градусов.

    Ранее синоптики пообещали москвичам резкое похолодание. Ожидалось, что температура упадет до 15 градусов тепла.

    Новости SMI.FM