Ощутимое похолодание придет в столицу со следующей недели. Температура воздуха прогреется лишь до 19-23 градусов.

Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Начиная с понедельника, температура понизится, и будет температурный фон примерно 19-23 градуса», — рассказал он. Вильфанд добавил, что такая же картина сохранится и на следующий день.

По его словам, существует вероятность того, что к середине недели температура опустится еще ниже.

«Пока это вероятность, но она существует», — отметил специалист.

Но во второй половине недели в Москву вернется тепло. По данным метеорологов, в четверг днем в Москве будет 26-28 градусов тепла, в пятницу и субботу воздух прогреется до 24-26 градусов.

Ранее синоптики пообещали москвичам резкое похолодание. Ожидалось, что температура упадет до 15 градусов тепла.