Похолодание в Москве и области будет усиливаться с каждой ночью

В московском регионе устанавливается по-настоящему осенняя погода. Дожди и холод продолжают остужать город после летнего тепла. Если днем температуры примерно одинаковые, то с каждой новой ночью столбики термометров будут опускаться все ниже.

Синоптики пообещали третью волну бабьего лета в Москве Подробнее

«Каждая следующая ночь будет становиться прохладнее. Это теоретически и статистически. Ночью на четверг (19 сентября — прим.ред.), например, будет уже +4…+6 градуса тепла в Москве», — сообщила ТАСС специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

Ожидается, что ночью 20 сентября станет еще холоднее. Температура может опустится до +2 градусов тепла, а в выходные столбики термометров будут показывать уже минусовые температуры от -3 до +2 градусов в ночное время суток.

Днем будет значительно теплее. Ожидается, что температура установится на уровне от +7 до +11 градусов тепла.

Несмотря на осенний холод, синоптики пообещали, что бабье лето еще вернется в Москву и Центральную часть России. Насладится теплом россияне смогут начиная с 23 сентября.