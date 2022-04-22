Похолодание пришло в Омскую область

Холодная погода вновь придет в Омскую область. Уже сейчас там выпал снег. Об этом сообщил ОТР.

Еще недавно столбик термометра в регионе достигал +25 градусов. Сейчас же там зафиксировали шквалистый ветер порывами до 17 метров в секунду. Завтра, 23 апреля, температура упадет до -14 градусов.

При этом сильный циклон пройдет на Курильские острова. На территории уже объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра достигнут 25 метров в секунду. Кроме того, пройдет дождь.