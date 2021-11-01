Значительное похолодание придет в Свердловскую область. Скорость ветра составит до девяти метров в секунду, а температура упадет до отметки в -20 градусов. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на начальника отдела метеорологических прогнозов Уралгидрометцентра Анну Мишарину.

«В Свердловской области будет резкое похолодание. Ожидаются не просто заморозки, а морозы до минус 20 градусов по Цельсию», — рассказала эксперт.

Согласно прогнозам сервиса Gismeteo, погода в Екатеринбурге ухудшится 2 ноября. Температура воздуха опустится до -9 градусов. На севере Свердловской области похолодает до -16 градусов. В южной части — до -8 градусов.