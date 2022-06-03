Похолодание придет в Свердловскую область

Синоптики предупредили о надвигающемся на Средний Урал похолодании. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Е1.RU.

Похолодание начнется уже в ночь с 4 на 5 июня. Как сообщили в Уралгидрометцентре, столбик термометра будет варьироваться от нуля до -3 градусов. Однако по мнению эксперта-метеоролога Александра Пулина, температура днем 4 июня может быть хорошей.

«А вот к вечеру на юго-запад Свердловская области дойдет фронтальная зона циклона. Она смещается с европейской территории страны. Поэтому на юге и западе области в воскресенье возможны кратковременные ливневые дожди с грозами», — отметил специалист.