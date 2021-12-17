Похолодание придет в Севастополь

В ближайшие выходные в Севастополь придет похолодание. Температура воздуха опустится до 6 градусов тепла. Ночью ожидаются заморозки. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на Севастопольский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«18 декабря. Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днем 4-6 градуса тепла», — заявили в ведомстве.

Днем 19 декабря скорость ветра составит 6-11 метров в секунду. Ночью температура опустится до -1 градуса. Днем составит 6 градусов тепла.